Российский экологический форум открылся в Подмосковье

Российский экологический форум открылся сегодня в Истре, в кампусе СберУниверситета, он продлится два дня. Об экодостижениях Подмосковья на форуме рассказали вице-губернатор региона Евгений Хромушин и министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

«Мы создали за три года то, что Европа делала за 15-25 лет. У нас сегодня работают 10 мощнейших комплексов переработки отходов. Пять очередей еще будет запущено до конца этого года», — сказал Евгений Хромушин.

В Подмосковье закрыто 39 мусорных полигонов — пример в России уникальный. А благодаря раздельному сбору мусора отходов стало меньше на четыре миллиона тонн в год.

«Буквально три года назад на территории Московской области отсутствовал раздельный сбор отходов. На сегодняшний день данная технология внедрена более чем в 95% многоквартирных домов и более чем в 75% ИЖС. Если говорить в цифрах, то сегодня раздельный сбор позволил не захоронить в почву более четырех миллионов тонн отходов, которые попали на вторичную переработку. Кроме того, у нас сформированы программы по развитию экопунктов — пять тысяч аппаратов будет установлено до 2024 года, программа „Мегабак“ — открыто 52 площадки на территории Московской области. Ведут работу более 1000 новых мусоровозов, и реализовано более 66 тысяч новых контейнерных площадок», — отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Серый и синий баки установили по всему региону. И жители инициативу оценили, как отмечают в региональном министерстве ЖКХ, люди сами подсказывали, где во дворах установить точки сбора отходов. Жители активно поддерживают проект «Мегабак», который позволяет избавиться от крупногабаритного мусора (старой мебели, бытовой техники, а также люминесцентных ламп и батареек). В скором времени в каждом населенном пункте будет по одному-двум «Мегабакам».

Подмосковье смогло предложить и эффективную, и экономически выгодную систему, в том числе с приходом крупных игроков. Это, наверное, пример того, как можно было на уровне субъекта построить планы достаточно масштабные по построению комплексной системы и обработки, и утилизации Денис Буцаев генеральный директор ППК «Российский экологический оператор».

Этот год Подмосковье планирует завершить с профицитом мощностей — объемы вырастут до 300 тысяч тонн в год. Получается, принимать смогут больше отходов, чем в итоге будет производиться.

И все-таки регионам никуда без федеральной поддержки. Одна из самых ожидаемых инициатив — законопроект о расширенной ответственности производителя, кратко — РОП. Так, те, кто изготавливает товары, должны будут выделять средства на утилизацию этих самых товаров и их производных.

«Это условия, при соблюдении которых стопроцентно мы можем гарантировать 100-процентный результат, цель, ради которой мы все делаем, — чтобы не было грязно вокруг нас», — сказал министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

Сейчас, по оценкам экспертов, серьезных разногласий при внедрении РОП нет. А сам проект доказал свою эффективность в мировой практике, его реализация в России намечена на начало следующего года.

В начале октября «Российский экологический оператор» подвел итоги за восемь месяцев 2021 года среди регионов РФ по доле направленных на обработку твердых коммунальных отходов. Согласно данным, Московская область является лидером по стране с показателем 100%.