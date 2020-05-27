Российских студентов отправят в Подмосковье изучать овец

Для выпускников сельскохозяйственных университетов в Подмосковье создали научную площадку. Там они смогут исследовать животноводство. Все условия для этих работ подготовили в Одинцовском округе.

Эту площадку обустроили в фермерском хозяйстве «Романенко» деревни Глазынино. Выпускники проведут здесь исследования, наблюдая за животными. Им подготовят 15 овец куйбышевской породы, сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Овец этой породы в регионе около шести тысяч голов. Их сравнительную, селекционную оценку в нашей полосе не проводили — это определяет научный интерес Андрей Разин.

Первыми закрепить полученные знания в реальных условиях смогут выпускники биологического факультета МГУ имени Ломоносова и Тверской государственной сельскохозяйственной академии.

Сейчас все животные находятся под контролем ветеринаров из Одинцова. Студентам предстоит изучить продуктивность овец, установить рост и телосложение, качество шерсти и не только.

«А животные размещены в новом загоне по всем ветеринарным требованиям. Они находятся на карантине с целью исключения инфекционных болезней», — добавил Андрей Разин.

Он уточнил, что разработки студентов планируют внедрить в агропромышленный комплекс Подмосковья и других регионов.