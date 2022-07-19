Российские военные поблагодарили жителей Железнодорожного за помощь

Волонтеры из Железнодорожного отправили российским военным рации и коптеры. Бойцы поблагодарили за помощь прямо с передовой в Донецкой Народной Республике.

Несколько дней назад активисты отправили военнослужащим в Донбасс рации, коптеры и сладкие подарки.

«В процессе посещения наших раненных ребят в госпитале, я узнал, что необходимо военнослужащим на передовой. Мы закупили три квадрокоптера, комплект радиостанций с помощью неравнодушных граждан и организаций», рассказал организатор акции Александр Никитин.

Военные записали видеообращение, в котором поблагодарили волонтеров за оказанную помощь.

«Спасибо большое всем людям и организаторам сбора средств из Железнодорожного, которые передали нам квадрокоптеры, они очень помогают нашей работе, спасают жизни военнослужащих», — сказал один из бойцов.

Это уже не первая поддержка от жителей Подмосковья. Они регулярно навещают раненных военнослужащих: привозят гумпомощь, сладости, сделанные собственными руками, передают им рисунки детей и письма с пожеланиями.