Российские провода охватят весь мир

В Особом конструкторском бюро кабельной промышленности в Мытищах открыли новую линию. Она ускорит производство и поможет увеличить объемы экспорта.

В Особом конструкторском бюро кабельной промышленности в Мытищах делают провода и кабели для авиастроительной, космической отрасли и для производства атомных подводных лодок. Провода выдерживают огонь, воду, радиацию.

На новой линии конструкторского бюро важно все. Это тот случай, когда даже семь миллиметров — а именно такова толщина рабочего кабеля — играют особую роль. Ведь после того, как проводу нарастят объемы и укутают в изоляционную оболочку, он станет частью вертолета или самолета.

«Это современная линия американского производства. Она содержит три экструдера и может наносить одновременно три слоя», — отметил главный инженер АО «Особое конструкторское бюро кабельной промышленности» Андрей Поликарпов.

Источник фото: телеканал «360»

Пять новых машин работают на полную мощность в две смены: скручивают, облучают, охлаждают и сплетают самые прочные кабели в России. Они потом летят в космос, проводят сигналы на атомные подводные лодки или, например, помогают самолету увезти вас в отпуск — закрывают и открывают закрылки. А еще передают секретные данные на высоких частотах.

Источник фото: телеканал «360»

Новое оборудование, американское и японское, закупили год назад. Технологии, которые использует Особое конструкторское бюро, применялись, например, на первом спутнике Земли и на орбитальной станции «Мир». Зарубежные линии были нужны, чтобы усовершенствовать и ускорить производство. Покупку долго не могли доставить из-за санкций, потом возникли проблемы с запуском и наладкой. Но теперь новая линия наконец работает на полную мощность.

«Объемы продукции составляют порядка двух миллиардов, в следующем году мы планируем благодаря запуску новых продуктов и новых линеек увеличить их на 20%. Тогда мы сможем выпускать пять миллиардов продукции и более», — сказал генеральный директор АО «Особое конструкторского бюро кабельной промышленности» Николай Ураев.

Источник фото: телеканал «360»

Машины купили благодаря программе поддержки. Два года назад конструкторское бюро отправило заявку на льготное кредитование в Фонд поддержки промышленности Московской области, и получило заем от федерального и регионального ведомств.

«Совместный заем на 100 миллионов рублей был предоставлен на закупку нового оборудования. Сейчас предприятие активно развивает экспортное направление», — сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.

Источник фото: телеканал «360»

Корпорации Запада и Востока уже интересуются разработками бюро, а одна из индийских компаний уже заключила договор о поставке. Заинтересовать клиентов также намерены и разработками для судостроения — там тоже нужны суперпрочные российские провода.