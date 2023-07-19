Подмосковье 19 июля 2023, 20:52 Российские пограничники сбили беспилотник ВСУ в Курской области при помощи антидрона из Подольска пресс-службы администрации Подольска

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В Рыльском районе Курской области пограничники сбили квадрокоптер ВСУ с помощью антидрона, который передали из Подольска. Глава муниципалитета Дмитрий Жариков 18 июля лично передал российским военнослужащим гуманитарный груз с системой безопасности.

«Жариков только вчера вручил военнослужащим из городского округа антидрон, и уже сегодня с его помощью сбили самодельный вражеский квадрокоптер! Инцидент произошел в Рыльском районе. Пострадавших и повреждений нет», — отметили в пресс-службе администрации городского округа Подольск.

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Кроме антидронового ружья, солдатам доставили дизельный генератор, металлоискатель, бронежилеты, усилители связи, бумагу для плоттера, маскировочные сети, квадрокоптер и продукты.

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