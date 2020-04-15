Российские боксеры передали антисептики и тысячи защитных масок волонтерам из Чехова

Федерация бокса России передала волонтерам Чехова тысячи масок и сто литров антисептического раствора. Так спортсмены поддержали активистов, оказывающих адресную помощь нуждающимся жителям округа.

В России уже активно работает сайт боксобъединяет.рф — это спортивное волонтерское движение. Его участники доставляют сейчас жителям маски и помогают привезти продукты.

Добровольцем, например, стал экс-чемпион мира боксер Мурат Гассиев. И первая поездка — в подмосковный Чехов. Он передал клубу волонтеров пять тысяч масок и 100 литров антисептика.

У нас есть call-центр в Москве. И уже охвачены все регионы страны. Работают волонтеры. Они доставляют маски, антисептики или продукты питания. Все, что в наших силах, мы стараемся сделать Мурат Гассиев.

А присоединиться к боксерскому движению смогут не только спортсмены.

Чеховский клуб волонтеров оказывает помощь пенсионерам, многодетным семьям и людям из группы риска. Объединение, так поддержавшее активистов, поблагодарил глава городского округа Григорий Артамонов.

В такой сложной ситуации сегодня важно чувствовать людей, которые поддержат вас. Федерация бокса России запустила такую акцию. Они приходят на помощь не только субъектам России, но и каждому человеку Григорий Артамонов.

Маски и антисептики от боксеров сразу раздали активистам. До этого средства индивидуальной защиты спортсмены передали и в московские клиники.