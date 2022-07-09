Российские актеры приехали в Подмосковье, чтобы посетить хозяйство «Тараканово — волшебная страна!». Они не только отведали разных ягод, но и поучаствовали в соревнованиях.

Посмотреть на хозяйство приехали Сеня Бакин из «Молодежки» и Петруша из «Земского доктора». Алексей и Игорь Огурцовы — завсегдатаи этого места. В этот раз они поучаствовали в сборе клубники на скорость. Причем в Тараканово растет не только эта ягода, но и малина, голубика, жимолость, красная и черная смородина. Каждой культуры на территории хозяйства по несколько тысяч, а то и десятков тысяч кустов.

Источник фото: телеканал «360»

Для посетителей открыли магазин, где всегда можно приобрести свежие фрукты и ягоды. У всех покупателей есть уникальная возможность: перед тем как совершить покупку — пройти и посмотреть где и как выращивают будущее содержимое их холодильников.

Магазин является одновременно и музеем огурцов имени Алексея Огурцова. Хозяин фермы решил подарить местной достопримечательности символичную фамилию доброго друга. Музей запустили около месяца назад, поэтому экспонаты для него пока собирают.

«Ты как покупатель приезжаешь посмотреть, как это все растет. Вот Алексей мне все рассказал, что, как, какие там удобрения, то есть все экологически чистое. И ты это как бы видишь своими глазами, что нет никакой химии, нет ничего такого запрещенного», — отметил актер Игорь Огурцов.

Источник фото: телеканал «360»

Некоторые покупатели переходят в число бизнес-партнеров. Владелицы сети кофеен решили открыть здесь свой кофейный автомат, а в последствии и полноценную точку.

«Мы хотим поставить здесь свою кофе-точку, тоже приезжали сюда уже не раз. <…> Все свое ручное, можно здесь пособирать ягоды, овощи, фрукты, вот. Нам эта концепция очень близка, и очень бы хотелось начать здесь сотрудничать», — рассказали Александра и Эльмира.

Владелец хозяйства мечтает сделать Тараканово настоящим центром притяжения туристов со всей России. Чтобы возродить историческую значимость родного края и показать другим предпринимателем, что сельское хозяйство может быть успешным, выгодным и по-настоящему модным.