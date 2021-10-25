Российская таможня отпраздновала 386 день рождения

Российской таможне исполнилось 386 лет. Корреспондент «360» отправился в Шереметьево, чтобы узнать, как выбирают людей для досмотра, чему обучают служебных собак и что провозит в багаже Дмитрий Губерниев.

Источник фото: телеканал «360»

Деньги, как признались сотрудники таможни, не самая частая находка. Чаще забывают упомянуть про украшения, часы, предметы искусства. Все это покупается в отпуске.

Источник фото: телеканал «360»

Еще одно место топа — наркотики, но не те, о которых вы подумали. Часто в других странах люди покупают лекарства, которые у нас запрещены или не сертифицированы. Это тоже нарушение.

Источник фото: телеканал «360»

Самое интересное, что решение о досмотре пассажира сотрудник принимает — интуитивно. Так что в работе таможни психология играет чуть ли не первоочередную роль.

«Интуитивно определяем, по внешнему виду пассажиров. Это опыт, наработанный не одним годом службы здесь. Внешний вид, поведение, по характеру багажа», — сказал старший лейтенант, заместитель начальника таможенного поста Шереметьево Александр Карасев.

Источник фото: телеканал «360»

Животные, разумеется, тоже на страже границ.

«Мы их обучаем именно на запах денег. Они схожи — рубли, доллары, евро пахнут для собаки одинаково, и большие суммы собака сразу обозначает замиранием. Многие не знают, что нельзя перевозить большую сумму либо путаются в долларах, евро, и часто ошибаются», — отметила кинолог, главный государственный таможенный инспектор Валерия Енчаева.

Источник фото: телеканал «360»

Пока таможенники отмечают профессиональный праздник, всем путешественникам напомним вдумчиво подходить к заполнению документов и изучать таможенные требования перед въездом и выездом.

Источник фото: телеканал «360»

А что провозит обычно в багаже Дмитрий Губерниев — смотрите в сюжете «360».