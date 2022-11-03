Российская академия наук проведет мониторинг лесов в Подмосковье | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 13:15 Российская академия наук проведет мониторинг лесов в Подмосковье

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Институт фундаментальных проблем биологии РАН проведет геоэкологический мониторинг лесов региональной экосистемы южного Подмосковья. С просьбой разрешить исследование обратились в Комлесхоз региона.

Ученые будут исследовать леса Подмосковья ближайшие пять лет. В июле они приступили к съемке ландшафта с использованием почвенного бура на 40-45 пробных площадках.

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Директор филиала «Русский лес» Виктор Маликов рассказал, что исследования помогут раскрыть механизмы адаптации наземных экосистем к климатическим изменениям.

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«В настоящее время данные полевых исследований сезона 2022 года собраны и обрабатываются», — добавил он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев наградил аграриев Подмосковья за высокие результаты. Он напомнил, что регион лидирует в России по производству сыров, мороженого, кондитерских изделий, макарон, мясных консервов и не только.