Подмосковье 03 августа 2023, 18:12 Российская академия наук подписала соглашение о сотрудничестве с институтом культуры в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Московский государственный институт культуры в Химках и Институт Российской академии наук начнут сотрудничество. Оно коснется совместной работы в научной сфере, подготовки кадров и расширения связей.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Соглашение подразумевает взаимодействие Московского государственного института культуры и Института Российской академии наук для проведения образовательных и культурных мероприятий. Также для студентов организуют практику, а для работников Фундаментальной библиотеки и подразделений Российской академии наук — стажировки.

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Это не первое соглашение, которое подписал Московский государственный институт культуры. Донская государственная библиотека теперь также будет работать в тандеме с вузом. Учреждения будут реализовывать научно-исследовательские, образовательные и культурно-просветительские проекты с использованием инновационных технологий.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

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