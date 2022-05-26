Россиянкам напомнили о важности прохождения диспансеризации

Мир стремительно меняется, и женщины больше не воспринимаются только как матери, бабушки, хранительницы домашнего очага. Они стали заниматься бизнесом, пошли в политику, успешно реализуют себя в разных сферах. Такой ритм жизни с учетом того, что домашние дела никто не отменял, выдерживать сложно, поэтому для каждой женщины здоровье должно быть в приоритете. Этому нужно уделять особое внимание, заявила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.

«Самих себя тоже нужно беречь. Есть такое дурацкое слово „диспансеризация“. Мне оно не нравится, вызывает оскомину и дерганье брови. Придумайте для себя другое название, как это в современном мире называется — чекап. И я вас всех призываю, чтобы все действительно заботились о себе. Только вот за счет диспансеризации той самой, которую все не любят проходить, можно сохранить здоровье, молодость, красоту и силы», — сказала она, выступая на женском форуме «Здоровье» в Красногорске.

Форум организовало московское областное региональное отделение «Союза женщин России» во главе с президентом благотворительного фонда «Исток» Екатериной Богдасаровой. В мероприятии принимают участие порядка 300 человек.

Диспансеризация в Подмосковье

Минувшей осенью в Подмосковье разработали новую модель диспансеризации. Она сократила осмотры взрослых жителей до двух часов. Маршрут прохождения врачей по ней формируется онлайн и выстраивается в удобную последовательность.

Схема работает следующим образом: сначала в медицинской системе ЕМИАС на основании диагнозов формируется перечень пациентов, которым нужно пройти диспансеризацию, создается специальное расписание, производится обзвон пациентов. После записи формируется маршрутный лист человека — его обходы по кабинетам с указанием времени, в какой кабинет ему нужно подойти.

Человек может получить маршрутный лист прямо в личном кабинете пациента. Там же будет и итоговое заключение терапевта с электронной цифровой подписью. Кроме того, маршрутный лист еще и является направлением на лабораторные анализы.

По данным Стригунковой, почти 67% смертей в Московской области приходится на хронических больных. Поэтому диспансеризация является одной из главных задач для здравоохранения.