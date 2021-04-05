Россияне из Германии прилетели в Москву, чтобы сделать прививку от COVID-19

Первые туристы из Германии прилетели в Москву, чтобы вакцинироваться от коронавируса. Бесплатную прививку могут сделать граждане России, который сейчас проживают в другой стране.

В Шереметьево прилетел рейс из Франкфурта-на-Майне. На нем прибыл один из туристов, который собирается сделать прививку от коронавируса в России. Сейчас с такой целью люди прибывают на разных рейсах. Но в дальнейшем организаторы планируют сделать групповые туры, для вакцинации в нашей стране.

Грэгори Энегельс до отъезда в Германию был Григорием Ильичом Энгельсом. И вот теперь он приехал как прививочный турист.

«Я гражданин России. Я уехал из СССР в 89-м году. С 89-го года жил в Германии. В 2003-ем мне вернули гражданство, как незаконно отнятое. И теперь у меня двойное гражданство. А летел хорошо», — рассказал Грэгори Энгельс, прививочный турист.

Накануне для этого в столицу прибыли еще несколько человек. Это жители Германии, но имеющие российское гражданство. Андрей Титоренко живет за рубежом 16 лет. Имеет два паспорта: русский и немецкий. Прилетели на прививку всей семьей.

«Вакцинация в Германии проходит довольно длительное время. Вначале первая партия идет — 80 лет, потом 70, 60. И вот так по этапам. Поэтому очень долго ждать вакцину», — пояснил Андрей Титоренко, прививочный турист.

Получается, что граждане, которые не относятся к категории пожилых, получат вакцину не раньше осени. Поэтому, когда норвежская турфирма совместно с нашими создателями проекта «Своих не бросаем» организовала такое путешествие, желающих нашлось немало. Участникам прививочного тура придется только оплатить билеты. Прививку им сделают бесплатно.

«Сейчас пока нет такого механизма, при котором российские граждане, живущие за рубежом, могут свободно приехать. Для этого нужен полис ОМС. Мы сейчас сделаем так, чтобы любой российский гражданин мог получить вакцину, даже если у него нет полиса ОМС», — уточнил Артем Куренков, волонтер проекта «Своих не бросаем».

Туристам придется приехать в Россию еще раз за вторым компонентом вакцины.

«Я улетаю в четверг обратно, потому что так полеты были. А потом через 21 день я вернусь опять и сделаю вторую прививку. Два полета туда и обратно получается 600 евро», — рассказал Грэгори Энгельс.

Вместе с тем, турфирма планирует в дальнейшем заработать на таких поездках. Предполагается, что для тех, у кого нет российского гражданства, стоимость тура может составить около трех тысяч евро на человека. Вакцины в России много. А в Европе, наоборот дефицит. Особенно в Германии.

«Наших сограждан там восемь миллионов. И среди этих восьми миллионов не у всех есть русское гражданство. Но они хотят поставить «Спутник V», — отметил Андрей Титоренко.