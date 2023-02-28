Подмосковье 28 февраля 2023, 18:36 Россиянам рассказали, где в Подмосковье можно застать северное сияние

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Местные жители Сергиево-Посадского городского округа смогли застать северное сияние в предпоследний день зимы. О том, где и когда наблюдать редкий природный феномен в Подмосковье, рассказал сайт РИАМО.

В Московской области наблюдается возмущенное магнитное поле, поэтому в ближайшее время можно будет полюбоваться природным явлением еще раз. Для этого можно отправиться в деревню Ботово Сергиево-Посадского городского округа.

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Отмечается, что в окрестностях Подмосковья северное сияние можно будет увидеть 28 февраля и 5 марта.

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