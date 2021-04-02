Россия побила рекорд по сбору зерна в 2020 году. Свой вклад внесли подмосковные производства

Россия побила рекорд собранного зерна — 133 миллиона тонн за прошлый год. Это на 10% больше, чем в 2019. Причем сеют столько же — повысилась именно урожайность. Свой вклад в развитие вносит предприятие по производству химикатов для сельского хозяйства из Щелкова.

«Одно из важнейших составляющих в росте урожайности и в общем росте объемов растениеводства — это применение новых технологий, агротехнологий, и значительную часть в этих технологиях занимает применение современных средств химической защиты растений», — отметил первый зампред Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике Сергей Митин.

За последние 10 лет фермеры стали использовать в 10 раз больше средств защиты растений от болезней и вредителей. Треть необходимых для сельского хозяйства химикатов производят в Подмосковье на предприятии «Щелково Агрохим». Здесь полный цикл производства — начиная от разработки и производства средств защиты, микроудобрений и биопрепаратов, заканчивая изготовлением тары и фасовки продукции по канистрам.

«Использование средств защиты растений — это такой индикатор жизни или самочувствия сельского хозяйства, соответственно, я пока вижу, что самочувствие сельского хозяйства хорошее. Потому что отгрузки идут, спрос есть», — сказал гендиректор АО «Щелково Агрохим» Салис Каракотов.

Развитие сельского хозяйства поддерживают на государственном уровне. В этом году селянам выделят 271 млрд рублей. Значительную часть средств направят тем, кто применяет новые отечественные агротехнологии и средства защиты растений.