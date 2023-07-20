Подмосковье 20 июля 2023, 16:55 Россия и Узбекистан подписали соглашение о развитии растениеводства в Подмосковье Источник фото: пресс-служба Минсельхозпрод Мо

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Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии имени Д. Н. Прянишникова и Республиканский центр агрохимического анализа в Узбекистане подписали международное соглашение о развитии растениеводства в научно-исследовательской деятельности, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. По словам курирующего ведомство зампреда регионального правительства Георгия Филимонова, главной целью сотрудничества является повысить плодородие почв и усилить значение агроресурсов для производства экопродукции.

«Эта работа предполагает в том числе совместные научно-практические мероприятия, проведение испытаний, а также повышение квалификации специалистов. Положительный опыт взаимодействия в дальнейшем будет транслироваться в регионы», — отметил Филимонов.

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В рамках совместной работы специалисты будут использовать новейшие методики агрохимических картограмм для фермерских хозяйств и коопераций, а также проведут подбор подходящих сельхозкультур и подготовят заключения и рекомендации по правильному применению удобрений. Также по соглашению стороны договорились о студенческом обмене по направлениям «Экспериментальная агрохимия» и «Агрохимия и агропочвоведение».

Подмосковные аграрии смогут обновлять парк техники и реализовывать крупные инвестпроекты на условиях льготного лизинга. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал такое соглашение с компанией «Росагролизинг» на Петербургском международном экономическом форуме.

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