Россия и Иран подписали соглашение о торговом и экономическом сотрудничестве

Соглашение инвестиционной платформы Фонда Росконгресс — Фонд «РК-Инвестиции» и Палаты Кооперативов Ирана подписали в Москве.

Соглашение подписано в целях развития сотрудничества между представителями бизнес-сообщества Исламской Республики Ирана и Российской Федерации по торговому и экономическому сотрудничеству.

На документе поставили свои директор Фонда «РК-Инвестиции» Александр Шатиров и председатель Палаты Кооперативов Ирана Бахман Абдоллахи.

Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии российско-иранского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Также представители России и Ирана обсудили перспективные направления с целью расширения взаимодействия.

«Активное участие бизнес-сообщества Ирана как в международных мероприятиях, так и в совместных российско-иранских проектах, является показателем заинтересованности в развитии практического двустороннего сотрудничества. Мы должны улучшать механизмы экономического взаимодействия между нашими странами и интенсифицировать бизнес-контакты», — отметил Александр Шатиров.

Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали подчеркнул, что Иран хочет, чтобы отношения между странами были устойчивыми и всесторонними в сфере экономики, торговли, политики, культуры, а также всех направлений, которые выгодны двум странам, двум народам.

«Уверен, что площадка ПМЭФ-2022 поможет максимально сохранить и нарастить положительную динамику развития между нашими странами», — отметил Казем Джалали.

Ввиду того, что между Фондом Росконгресс и рядом Иранских организаций, в частности Палатой кооперативов Ирана и Торгово-промышленной палатой Ирана, уже подписан ряд соглашений, отдельным вектором встречи стало обсуждение необходимости готовить нормативно-правовую базу, чтобы предприниматели наших стран могли ее использовать для развития торговых и экономических отношений.

25-й по счету ПМЭФ пройдет с 15 по 18 июня.