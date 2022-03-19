«Россия будет сильной на мировой арене». Воробьев выступил перед беженцами Донбасса

Россия прилагает большие усилия для установления мира в Донбассе. Все жители РФ желают, чтобы у жителей ДНР и ЛНР появилась возможность вернуться в свои родные дома, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы очень надеемся, что все закончится и воцарится мир. Мы делаем все, для того, чтобы русский человек, наша страна, была на мировой арене сильной, и вместе с тем не позволяем, чтобы нас как-то ущемляли», — сказал он на концерте в поддержку беженцев в Доме правительства Подмосковья.

Воробьев подчеркнул, что россияне понимают и знают, в каких тяжелых условиях пришлось жить народным республикам Донбасса последние восемь лет.

«Кто-то ездил из нас в Донбасс, в Луганск, кто-то отправлял помощь. И мы очень желаем, чтобы вы вернулись в свои дома. Нет ничего теплее и роднее собственного дома», — добавил он.

Губернатор еще раз поприветствовал всех присутствующих, пожелав им хорошего, весеннего настроения.

«Да, время тяжелое, непростое, но пока мы едины, мы непобедимы. <…> Я вас всех обнимаю, хорошего настроения, и мы на связи», — заключил он.

В Московскую область с начала временной эвакуации приехали более 1300 жителей ДНР и ЛНР. Большинство из них — женщины и дети. Ребята уже пошли в подмосковные школы, их обеспечили учебниками, тетрадями и всем необходимым для учебы. Взрослым помогают решать вопрос с трудоустройством.