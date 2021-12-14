«Россети» рассказали о подаче электроэнергии в морозы в Подмосковье

В Московской области в период морозов у подавляющего большинства потребителей не было перебоев с электроснабжением и претензий к его качеству. Локальные и временные нарушения наблюдались в отдельных населенных пунктах.

Подобные неполадки, объяснили в пресс-службе компании «Россети Московский регион», были преимущественно связаны с погодными факторами. Всех отключенных ранее потребителей снова подключили к электроснабжению максимально оперативно.

В селе Вишняково Раменского городского округа 13 декабря для увеличения надежности и качества электроснабжения оперативно заменили два трансформатора, увеличив их мощность. Работы вели бригады Раменского электросетевого района.

Для решения возникших вопросов с качеством напряжения в деревне Назарьево Павловского Посада и деревне Веревское Солнечногорского городского округа запланирован комплекс технических мероприятий для снижения вероятности повторных отключений и повышения качества электроснабжения.

Поселок «Олвиль» Чеховского городского округа и дом в поселке Некрасовский в Дмитрове (микрорайон Строителей, 42), где наблюдались перебои с электроэнергией, не входят в зону ответственности компании «Россети Московский регион».