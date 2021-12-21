Россети пообещали решить проблемы с электроснабжением деревни Веревское

Жители подмосковной деревни Веревское пожаловались на проблемы с поставкой услуг электричества.

Жительница Ольга Васина рассказала, что укладывает детей спать одетыми в верхнюю одежду и теплую обувь.

«В основном у всех отопление электрическое, все повключали котлы и не хватило мощности», — рассказала она.

В деревне нет газа, так что электричество остается единственным способом обогреть свое жилище, добавила проживающая в деревне Ирина Ченцова.

Ольга связала возникшую проблему с нехваткой мощности из-за населенности деревни.

«Когда было два дома на этом поле, такой проблемы у нас не было, как только вокруг все заселились, мощности стало не хватать. По-хорошему, нам надо строить дополнительные подстанции электрические, проводить газ, все это поможет снизить нагрузку», — заявила Ольга.

Она рассказала, что вынуждена использовать керосиновую лампу и свечи, чтобы ребенок не боялся перемещаться в темном доме.

«Для решения возникших вопросов с качеством напряжения в двух поселках (в д. Назарьево Павловского Посада и д. Веревское Солнечногорского городского округа) запланирован комплекс технических мероприятий для снижения вероятности повторных отключений и повышения качества электроснабжения»», — выступила с комментарием по ситуации компания «Россети Московский регион».