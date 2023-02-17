Подмосковье 17 февраля 2023, 18:33 «Россети» обновят оборудование на подстанции «Голутвин» в Клину

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Ремонт высоковольтных выключателей начался на подстанции «Голутвин» в Коломенском округе. Работы проведут на 38 единицах оборудования классов напряжения 110 и 10 кВ.

Обновление оборудования повысит надежность энергообеспечения жителей округа. Согласно проекту, на объекте предусмотрена полная разборка выключателей, замена изношенных контактных соединений, уплотнительных деталей и восстановление эксплуатационных свойств масла.

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Ремонт выключателей является ключевым пунктом основного плана ремонтной кампании «Россетей». В 2023 году на магистральных подстанциях Центральной России отремонтируют 425 выключателей различных классов напряжения. На это выделено 175 миллионов рублей.

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Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин сообщил, что подстанция «Голутвин» мощностью 380 МВА является основным энергообъектом для Коломенского округа с населением более 250 тысяч человек.

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