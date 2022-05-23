«Россети» обеспечили электричеством более 27 тысяч жителей Подмосковья с начала года

Еще 27 тысяч потребителей в Подмосковье присоединили к сетям компании «Россети Московский регион» с начала года. Охват по Москве составил 3419 человек.

В компании подвели итоги работы за первый квартал года — ее электросети выбрали более 30 тысяч потребителей столичного региона.

Сотрудники «Россетей» оформили свыше 25 тысяч договоров технологического присоединения. Это на 43% больше, чем в тот же период прошлого года.

Все желающие могли дистанционно подать заявку. Это сделали 96% заявителей.

Сбои электричества в Подмосковье сократились на четверть, в том числе благодаря цифровому управлению.

Ранее стало известно, что по поручению губернатора региона Андрея Воробьева все дачники Московской области получат надежное электроснабжение к 2024 году.