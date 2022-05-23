23 мая 2022, 11:34
«Россети» обеспечили электричеством более 27 тысяч жителей Подмосковья с начала года
Еще 27 тысяч потребителей в Подмосковье присоединили к сетям компании «Россети Московский регион» с начала года. Охват по Москве составил 3419 человек.
В компании подвели итоги работы за первый квартал года — ее электросети выбрали более 30 тысяч потребителей столичного региона.
Сотрудники «Россетей» оформили свыше 25 тысяч договоров технологического присоединения. Это на 43% больше, чем в тот же период прошлого года.
Все желающие могли дистанционно подать заявку. Это сделали 96% заявителей.
Сбои электричества в Подмосковье сократились на четверть, в том числе благодаря цифровому управлению.
Ранее стало известно, что по поручению губернатора региона Андрея Воробьева все дачники Московской области получат надежное электроснабжение к 2024 году.