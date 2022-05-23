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    23 мая 2022, 11:34

    «Россети» обеспечили электричеством более 27 тысяч жителей Подмосковья с начала года

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Еще 27 тысяч потребителей в Подмосковье присоединили к сетям компании «Россети Московский регион» с начала года. Охват по Москве составил 3419 человек.

    «Россети» обеспечили электричеством более 27 тысяч жителей Подмосковья с начала года | Изображение 1

    В компании подвели итоги работы за первый квартал года — ее электросети выбрали более 30 тысяч потребителей столичного региона.

    Сотрудники «Россетей» оформили свыше 25 тысяч договоров технологического присоединения. Это на 43% больше, чем в тот же период прошлого года.

    Все желающие могли дистанционно подать заявку. Это сделали 96% заявителей.

    Сбои электричества в Подмосковье сократились на четверть, в том числе благодаря цифровому управлению.

    Ранее стало известно, что по поручению губернатора региона Андрея Воробьева все дачники Московской области получат надежное электроснабжение к 2024 году.