Подмосковье 28 ноября 2023, 19:26 «Россети» начали реконструкцию магистральной ЛЭП в Подмосковье Специалисты «Россетей» приступили к замене опор на ЛЭП «Пахра — Ступино» пресс-служба «Россетей»

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Энергетики приступили к реконструкции кабельно-воздушной линии электропередачи «Пахра — Ступино». Эта магистральная ЛЭП обеспечивает электроснабжение городского округа Ступино и особой экономической зоны «Ступино Квадрат», сообщила пресс-служба «Россетей».

В рамках реконструкции специалисты заменят более 70 металлических решетчатых опор. На их месте появятся новые конструкции, разработанные в России. Стоимость замены ЛЭП составит 332 миллиона рублей.

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Современные опоры обладают высокой прочностью и могут выдерживать порывы ветра более 30 метров в секунду. Благодаря конструктивным особенностям ЛЭП упростят процесс их монтажа — для перевозки секций не придется использовать длинномерную технику.

Протяженность магистрали «Пахра — Ступино» составляет 60,2 километра. Она снабжает электроэнергией более 120 тысяч жителей городского округа, а также индустриальную площадку «Ступино-Квадрат».

Ранее специалисты «Россетей» заменили шесть трансформаторов в Солнечногорске. Энергетики реконструировали воздушную линию, которая обеспечивает подачу электричества в деревни Ложки, Гончары и Пешки.