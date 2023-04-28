Подмосковье 28 апреля 2023, 15:57 Подмосковные электрики приняли участие в учениях по тушению пожаров в Клину Россети Московский регион

Читать 360tv в

Специалисты компании «Россети Московский регион» приняли участие в учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций при возникновении лесных пожаров, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья. Мероприятие прошло вблизи деревни Минино в городском округе Клин.

В учениях были задействованы ведущие спасательные службы региона: МЧС, Росгвардия, Мособлпожспас, Роспотребнадзор и другие органы и ведомства. Мероприятием руководил зампред правительства Московской области, начальник главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

Реклама

На смотре готовности спецтехники, предназначенной для ликвидации ЧС, «Россети Московский регион» представили выездной пункт управления и резервный источник снабжения электроэнергией (РИСЭ) мощностью 700 киловольт-ампер на основе грузовика «КАМАЗ» и укомплектованный электрооборудованием автомобиль «Соболь».

Действия электриков при пожаре продемонстрировала мобильная бригада Клинского района электрических сетей, которая устранила условную аварию на линии электропередачи и очаг возгорания на трансформаторном объекте в деревне Минино. За активное участие в проведении учения работник Клинского РЭС Глеб Чудаков получил благодарственное письмо от главы МЧС России по Московской области Сергея Полетыкина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить пожарную безопасность в лесах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».