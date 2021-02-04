«Россети Московский регион» повысят надежность электроснабжения в городском округе Чехов

В пресс-конференции приняли участие замлавы администрации г. о. Чехов Михаил Собакин, директор «Южных электрических сетей» — филиала компании «Россети Московский регион» Михаил Ежокин, начальник Чеховского района электрических сетей Денис Давыдов.

1 февраля в Чехов прибыли 8 главных инженеров из разных районов электрических сетей и 10 бригад в составе 51 человека из 5 филиалов «Россети Московский регион». В течение недели будет произведена оценка надежности схемы электроснабжения. По результатам будет разработана программа повышения качества электроснабжения потребителей г. о. Чехов.

В ходе пресс-конференции в числе основных причин, вызвавших повреждение оборудования и временные перерывы электроснабжения в январские морозы, энергетики назвали многократное превышение отдельными потребителями разрешенной техусловиями мощности электропотребления. В условиях низких температур жители согревали дома и хозпостройки электроприборами.

Для решения данной проблемы специалисты компании уже приступили к дистанционному перепрограммированию приборов учета с установкой лимита потребляемой мощности, соответствующей той, которая указана в договоре на техприсоединение. Всего будет перепрограммировано более 4500 счетчиков. Также любой желающий может подать заявку на увеличение мощности. Сделать это можно через личный кабинет на сайте компании.

«Независимо от причин, приведших к нарушению электроснабжения в январе, наша основная задача на сегодня — не допустить повторения подобных сбоев в будущем. Надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей — для нас приоритетная цель», — сказал Михаил Ежокин.

Бригады «Россети Московский регион» оперативно проводили необходимые работы по восстановлению электроснабжения потребителей. В кратчайшие сроки меняли вышедшее из строя электрооборудование на новое. В течение недели, с 16 января, были заменены на более мощные 8 трансформаторов в с. п. Гришенки, Плешкино, Молоди и др. Также был произведен ремонт 5 трансформаторных подстанций и кабельной линии 10 кВ с питающего центра «Венюково», отключение которой стало причиной продолжительного обесточивания деревни Пешково.