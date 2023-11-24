Подмосковье 24 ноября 2023, 15:13 Росреестру Подмосковья предоставили дополнительные помещения для работы Unsplash

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Правительство Московской области выделило дополнительные помещения площадью в одну тысячу квадратных метров Управлению Росреестра региона. Они будут использованы для размещения государственных регистраторов.

В открытии рабочих площадок участвовала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова. Вместе с заместителем руководителя Росреестра Максимом Смирновым она обсудила реализацию совместных мероприятий, которые выполняются в рамках «Дорожной карты 3.0».

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Эти мероприятия направлены на повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество. Также они обсудили другие вопросы, связанные с учетно-регистрационной деятельностью.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

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