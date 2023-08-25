Подмосковье 25 августа 2023, 21:02 Росреестр проверил более 1,2 миллиона записей в ЕГРН об объектах недвижимости в Подмосковье с начала года Антон Чернов

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С начала 2023 года территориальное управление Росреестра провели более 1,2 миллиона записей в ЕГРН об объектах недвижимости в Московской области. Вопрос обсудили на совещании с представители органов местного самоуправления и УФНС России по региону, сообщили в министерстве имущественных отношений.

По словам министра имущественных отношений Подмосковья Натальи Адигамовой, сейчас в ЕГРН числятся 14 миллионов объектов. При этом около двух миллионов не зарегистрировали. Это около 100 тысяч новых домов, хозяйственных построек, также у 700 объектов не внесли изменения по возникшим правам. Также без внесения корректировок остаются 1,2 миллиона земельных участков.

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«Это недополучение налоговых поступлений в бюджет Подмосковья в размере миллиарда рублей ежегодно», — уточнила Адигамова.

Министр уточнила, что ежемесячно муниципалитеты отрабатывают по более чем 30 тысяч объектов без прав. Кроме того, около 42 тысяч объектов владельцы внесли самостоятельно.

Больше всего с начала года зарегистрировали объектов в Раменском — 4114, Дмитровский — 3103, Истра — 2955, Одинцовский — 2715, Солнечногорск — 2493, а также Наро-Фоминск, Сергиев Посад, Богородский, Орехово-Зуево Можайск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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