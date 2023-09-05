05 сентября 2023, 12:18
Росреестр провел почти 200 консультаций для жителей Подмосковья в августе
Сотрудники Росреестра провели 196 консультаций для жителей Подмосковья в августе. Они обращались по вопросам, связанным с государственным земельным надзором.
Как рассказали в ведомстве, 56 консультаций провели во время выездных профилактических визитов в Ленинском, Мытищах, Солнечногорске и других округах. Еще свыше 20 тысяч обработали операторы телефонной линии, которая была открыта 24 августа. По словам начальник отдела государственного земельного надзора Вероники Маккамбаевой, инспекторы сообщают собственникам о требованиях земельного законодательства, чтобы предупредить возможные нарушения.
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«На территории региона могут проводиться такие виды профилактических мероприятий, как информирование, консультирование, обобщение правоприменительной практики, профилактический визит и объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований закона», — сказала она.
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