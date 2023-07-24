Подмосковье 24 июля 2023, 14:52 Росреестр принял более 800 тысяч заявлений о регистрации недвижимости в Подмосковье за полгода МИО МО

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Жители Подмосковья подали более 885 тысяч заявлений в Росреестр для учета и регистрации недвижимости с начала года. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений региона.

«Московская область занимает первое место по количеству учетно-регистрационных действий с имуществом в России. За первое полугодие в Росреестр поступило более 885 тысяч заявлений, из них 150 тысяч касались кадастрового учета и 655 тысяч — регистрации прав», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Благодаря эффективному цифровому взаимодействию с коллегами из Росреестра в Подмосковье удалось улучшить качество предоставляемых услуг и ускорить получение результата.

За полгода на регистрацию ипотеки подано 87,5 тысячи заявлений, на регистрацию договоров долевого участия — 28,4 тысячи заявлений. Подавляющая часть документов подается через интернет, из-за чего скорость регистрации сделок увеличилась в разы.

«Кроме того, значительно снизилось количество приостановлений и отказов по учетно-регистрационным действиям. Электронный документооборот сокращает также и сроки проведения учетно-регистрационных действий», — отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по Московской области Дарья Проникова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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