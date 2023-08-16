Подмосковье 16 августа 2023, 13:20 Росреестр Подмосковья зарегистрировал почти 200 тысяч объектов бытовой недвижимости с начала года РИА «Новости»

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Подмосковный Росреестр зарегистрировал почти 200 тысяч объектов бытовой недвижимости с начала года. К ней относятся жилые дома, квартиры, гаражи, хозяйственные здания и постройки для ведения подсобок и садоводства.

«Регистрация бытовой недвижимости является одним из приоритетных направлений. Учетно-регистрационные действия в отношении этих объектов осуществляются специалистами в максимально короткие сроки, что способствует эффективному развитию инфраструктуры региона», — отметила глава отдела организации и контроля регионального Росреестра Ольга Козлова.

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В Министерстве имущественных отношений Московской области отметили, что сейчас срок регистрации прав на собственность по поданным заявлением в электронном виде составляет 24 часа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу решить вопрос обманутых дольщиков до конца 2023 года.

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