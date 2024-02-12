Подмосковье 12 февраля 2024, 12:51 Росреестр Подмосковья расскажет об изменениях вида разрешенного использования земли 14 февраля Медиабанк МО

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Росреестр Московской области проведет телефонные консультации по вопросам изменения вида разрешенного использования земельных участков 14 февраля. Звонки будут принимать по номеру: 8 (495) 223-45-41. Уточнить всю интересующую информацию можно будет с 11:00 до 13:00.

По словам заместителя начальника отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Евгении Пермяковой, вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства — это основная характеристика, отвечающая за функциональное использование объектов недвижимого имущества.

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Представители Росреестра расскажут, какие бывают ВРИ участка и как они устанавливаются, как узнать текущий ВРИ земельного участка и зачем его менять, а также объяснят порядок предоставления услуги и многое другое.

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