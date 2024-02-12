12 февраля 2024, 12:51
Росреестр Подмосковья расскажет об изменениях вида разрешенного использования земли 14 февраля
Росреестр Московской области проведет телефонные консультации по вопросам изменения вида разрешенного использования земельных участков 14 февраля. Звонки будут принимать по номеру: 8 (495) 223-45-41. Уточнить всю интересующую информацию можно будет с 11:00 до 13:00.
По словам заместителя начальника отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Евгении Пермяковой, вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства — это основная характеристика, отвечающая за функциональное использование объектов недвижимого имущества.
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Представители Росреестра расскажут, какие бывают ВРИ участка и как они устанавливаются, как узнать текущий ВРИ земельного участка и зачем его менять, а также объяснят порядок предоставления услуги и многое другое.
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