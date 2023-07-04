Подмосковье 04 июля 2023, 11:48 Росреестр Подмосковья проверил состояние 243 геодезических пунктов с начала года Фото Росреестра МО

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Росреестр по Московской области обследует и поддерживает в надлежащем состоянии пункты государственной геодезической, нивелирной и гравиметрической сетей. С начала года управление проверило состояние 243 геодезических пунктов и внесло в ЕГРН сведения о 363 границах их охранных зон.

«Обследование и внесение в ЕГРН сведений о границах охранных зон пунктов ГГС, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети является одной из основных задач в сфере геодезии и картографии, стоящих перед управлением в 2023 году», — отметил исполняющий обязанности заместителя руководителя Управления Росреестра по Московской области Андрей Таланов.

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Государственные геодезические сети являются необходимой основой для реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных». Геодезический пункт — это инженерная конструкция, особым образом закрепленная на местности. Координаты данных объектов необходимы кадастровым инженерам для выполнения геодезических измерений и подготовки технической документации.

В Подмосковье расположено более 2,2 тысячи пунктов государственных сетей. Геодезические пункты находятся под охраной государства и рассчитаны на использование в течение длительного времени.

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