Подмосковье 31 января 2024, 17:28 Росреестр Подмосковья провел более 1,4 тысячи контрольных мероприятий в 2023 году Пресс-служба Минимущества МО

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Росреестр Московской области провел 1465 контрольных мероприятий в 2023 году. Специалисты обследовали более 16,7 тысяч гектаров земли.

Особое внимание Росреестр Подмосковья уделяет профилактике нарушений обязательных требований. Только в прошлом году было проведено почти 5,4 тысячи мероприятий. Кроме того, специалисты объявили 1669 предостережений, осуществили 869 профилактических визитов и 2 838 консультаций.

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Во время инспекций сотрудники Росреестра использовали беспилотные летательные аппараты. С их помощью удалось обследовать более 335 гектаров земель.

Заместитель руководителя Управления Владимир Бирюков отметил, что профилактические мероприятия позволяют получить актуальную информацию о земле и недвижимости, а также повышают эффективность планирования использования земель.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил пользу цифровизации госуслуг.

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