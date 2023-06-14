Подмосковье 14 июня 2023, 12:11 Росреестр Подмосковья проведет для жителей телефонные консультации об электронных услугах 15 июня

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Росреестр Подмосковья проведет телефонные консультации 15 июня. Жители Московской области смогут задать вопросы по предоставлению госуслуг в электронном виде.

Представители Росреестра расскажут об электронной регистрации за сутки, порядке предоставления услуг в электронном виде, требованиям к документам, сроках получения услуг и многом другом.

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«На территории региона число сделок с недвижимостью в электронном виде неуклонно растет, что подтверждает преимущество электронного формата регистрации недвижимости перед привычным форматом на бумажном носителе», — заявила начальник отдела предоставления государственных услуг в электронном виде Дина Алтухова.

Звонки будут принимать по телефону: 8 (495) 223-45-41.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что цифровизация госуслуг Подмосковья в пять раз сократило число визитов в МФЦ.

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