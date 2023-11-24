Подмосковье 24 ноября 2023, 17:11 Росреестр Подмосковья принял свыше 75 тысяч заявлений от органов местного самоуправления онлайн с начала года Unsplash

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С начала года органы местного самоуправления Подмосковья подали более 75 тысяч онлайн-заявлений в Росреестр. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

«Новая система электронного документооборота, по которой мы продолжаем работать с областным Росреестром, принципиальна важна и успешно показала себя в работе», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Таким образом, в Подмосковье повысили качество предоставления государственных услуг и снизили сроки подачи заявлений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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