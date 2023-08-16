Подмосковье 16 августа 2023, 00:36 Росреестр Подмосковья принял более 170 тысяч заявлений на учетно-регистрационные действия в июле Застройщик "Сити 21"

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Главное управление Росреестра по Московской области приняло более 170 тысяч заявлений на учетно-регистрационные действия в июле. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Из 18,8 тысячи заявлений на регистрацию ипотеки 83% граждан оформили обращения онлайн. Также 95% запросов на подтверждение договоров долевого участия поступили в электронном виде.

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В ведомстве добавили, что цифровизация документов позволяет сократить сроки проведения регистрационных действий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу решить вопрос обманутых дольщиков до конца 2023 года.

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