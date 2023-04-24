Подмосковье 24 апреля 2023, 11:27 Росреестр Подмосковья получил свыше 600 заявок по регистрациям с начала года

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Росреестр Подмосковья получил свыше 600 тысяч заявлений на учетно-регистрационные процедуры с начала года. Большинство из них пожали в электронном виде.

Так, ведомство получило свыше 36 тысяч заявлений на регистрацию ипотеки, из которых 71% был подан в электронном виде. Еще более 13 тысяч заявок поступило на регистрацию договоров долевого участия.

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По словам замглавы управления Дарьи Прониной, одна из главных задач Росреестра — предоставлять услуги в электронном виде. Это сокращает сроки проведения процедур и делает взаимодействие с жителями более эффективным.

«Управлением проводится системная работа в рамках электронизации государственных услуг направленная на создание комфортных условий для граждан, повышения инвестиционной привлекательности региона и упрощения процедур ведения бизнеса», — добавила она.

Так, с 1 марта на «Госуслугах» появилась возможность получить бесплатную онлайн-выписку из ЕГРН. Ее можно распечатать и заверить в офисах МФЦ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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