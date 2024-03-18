18 марта 2024, 11:02
Росреестр Подмосковья ответит на вопросы жителей по телефону 20 марта
Росреестр Московской области проведет горячую линию 20 марта с 11:00 до 13:00. Все желающие смогут уточнить волнующие вопросы по телефону: 8 (495) 223-45-41.
Представители Росреестра разъяснят понятие и виды технических и реестровых ошибок, объяснят, как отличить реестровую ошибку от технической, а также прокомментируют порядок выявления и исправления технических и реестровых ошибок в Едином государственном реестре недвижимости и предоставят другую важную информацию.
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«Работа по исключению неточностей из ЕГРН позволяет повысить качество сведений об объектах недвижимости, а также положительно отразится на инвестиционном климате региона и защите прав граждан при получении услуг Росреестра», — отметила начальник территориального отдела № 3 Алина Огурцова.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Кроме того, на портале существенно расширили возможности для бизнеса.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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