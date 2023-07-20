Подмосковье 20 июля 2023, 09:39 Росреестр Подмосковья отправил более 200 книг детям Донбасса Фото Росреестра МО

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Сотрудники подмосковного Росреестра приняли участие во всероссийской акции по сбору книг для детей Донбасса. Более 200 произведений художественной литературы отправили ребятам в Донецк, Луганск и другие города.

Печатные издания в количестве более 200 экземпляров собрали всем коллективом Росреестра по Московской области в рамках акции «Дети — детям». Это русские сказки, энциклопедии, детские рассказы и повести, а также образовательная литература.

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