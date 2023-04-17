Подмосковье 17 апреля 2023, 12:20 Росреестр Подмосковья откроет телефонную линию по вопросам гаражной амнистии

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Росреестр по Московской области организует горячую линию для местных жителей по вопросам гаражной амнистии. Звонки будут приниматься по телефону: 8(495) 223-45-41.

Жители региона смогут узнать у операторов, с чего начать процедуру оформления гаража и земельного участка под ним, какие документы необходимы для оформления права на землю и куда обращаться в этом случае.

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В сентябре 2021 года вступил в силу федеральный закон о гаражной амнистии. Благодаря документу у владельцев боксов появилась возможность до сентября 2026 года получить землю под ним бесплатно.

«На территории Московской области с начала действия ФЗ „О гаражной амнистии“ управлением Росреестра по Московской области зарегистрировано 5532 объектов недвижимости площадью более 87,3 тысячи квадратных метров», — отметил замначальника отдела государственного кадастрового учета и госрегистрации прав управления Олег Копылов.

Из них 3605 объектов гаражного назначения и 1927 земельных участков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что вовлечение имущества в оборот — одна из основных задач, связанных с развитием экономики и территории Подмосковья.

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