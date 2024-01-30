Подмосковье 30 января 2024, 23:18 Росреестр Подмосковья обследовал более 510 геодезических пунктов в 2023 году Фото Росреестра МО

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Специалисты Управления Росреестра по Московской области в прошлом году обследовали 515 геодезических пунктов, расположенных на территории региона. Кроме того, они внесли сведения в ЕГРН о 407 границах охранных зон.

Заместитель начальника отдела геодезии и картографии Евгений Кирюхин подчеркнул, что геодезические сети позволяют распространить на всю территорию России единую систему координат и высот.

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«Призываем всех неравнодушных граждан присоединиться к движению „Сохраним геодезические пункты вместе!“» — призвал Евгений Кирюхин.

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