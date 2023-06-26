Подмосковье 26 июня 2023, 10:44 Роспотребнадзор включил пляж озера Сенеж в Солнечногорске в число безопасных мест отдыха

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Роспотребнадзор разрешил купание вблизи пляж озера Сенеж в Солнечногорске. Место отдыха соответствует всем санитарным требованиям.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Московской области взяли пробы песка и воды на вирусологические, санитарно-химические, бактериологические и паразитологические показатели. Результаты показали, что пляж озера Сенеж соответствует всем санитарным требованиям.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева подготовили пляжи для летнего отдыха жителей и гостей региона. Городской пляж вблизи озера Сенеж признан самым посещаемым пляжем Подмосковья — у нас создана необходимая инфраструктура для комфортного отдыха. Добро пожаловать в Солнечногорск!» — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Пляж полностью оборудован для отдыха. Там установлены лежаки, кабинки для переодевания, работает несколько точек питания и прокат досок для сапсерфинга, лодок, катамаранов. Ежедневно с 10:00 до 22:00 на пляже дежурят спасатели.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что работы по благоустройству реки Осетр в Зарайске завершат осенью.

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