Роспотребнадзор рассказал, кто чаще всего болеет ОРВИ и COVID-19 в Подмосковье

В Московской области наблюдается рост случаев острой заболеваемости ОРВИ и COVID-19. В основном болеют взрослые люди. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Ольга Микаилова.

В частности, больше всего болеют те, кто принимает участие в мероприятиях, посещает магазины, передвигается в общественном транспорте, отметила Микаилова.

«В этих возрастных группах мы наблюдаем достаточно большой подъем заболеваемости. Хочу обратить внимание, что ношение масок — это средство защиты барьерного типа. Оно в обязательном порядке должно выполняться, и должны выполняться другие правила и мероприятия безопасности», — рассказала она.

Поэтому нельзя забывать надевать маску и соблюдать социальную дистанцию, часто мыть руки, дезинфицировать телефоны, ноутбуки и планшеты. Глава ведомства еще раз подчеркнула, что прирост заболеваемости идет за счет взрослого населения.

«Среди других возрастных групп, в том числе детей, идет статистика в минус. Весь прирост заболеваемости идет за счет взрослого населения. Особенно если не используют средства защиты, не защищая ни себя, ни других вокруг», — пояснила она.

Ранее министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова сообщила, что в конце осени в Подмосковье может начаться массовая вакцинация от коронавируса.