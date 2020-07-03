03 июля 2020, 22:30
Роспотребнадзор проведет массовое исследование на наличие антител к COVID-19 в Подмосковье
Роспотребнадзор проведет массовое исследование на наличие антител к вирусу COVID-19 в Подмосковье. Прием заявок на участие еще открыт. Серологическое исследование проводится с учетом протокола, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения.
Тест на антитела проводят бесплатно. Для того, чтобы стать участником проекта, надо заполнить анкету на сайте Роспотребнадзора — пока еще прием заявок открыт, а группа 70+ и вовсе не сформирована.
Анкеты выбирают случайным образом — с кандидатом связываются по телефону и назначают день исследования. Подробности — в сюжете «360».