Роспотребнадзор Подмосковья напомнил о контроле качества продуктов в регионе | 360°

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Роспотребнадзор Подмосковья напомнил о контроле качества продуктов в регионе

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Роспотребнадзор Подмосковья напомнил о том, как контролируется качество продуктов в регионе и по всей стране. Ведомство отвечает за безопасность еды и здоровье жителей.

Главный критерий при проверке качества продуктов — безопасность для человека и окружающей среды. Товары должны соответствовать нормам и ожиданиям потребителей. В ведомстве напомнили, что увеличение продолжительности жизни и числа населения — это приоритет государства.

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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что определение качественной продукции закрепили на законодательном уровне. Также были разработаны новые санитарные правила и нормы.

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«Новые нормы предусматривают уменьшение использования сахара и соли при организации питания детей, сокращение доли кондитерских изделий, а также обязательное включение в меню пищевых продуктов, обогащенных витаминами и минеральными веществами», — сказала она.

Ведомство регулярно проводит проверки продуктов, в том числе в лабораториях. Это 11 групп пищевой продукции с 10-15 показателями качества и безопасности. Кроме того, на контроле остается фактическое питание жителей. Особое внимание здесь уделяют школам. Так, ученики 1-4 класс получают бесплатное горячее питание.

«Вся работа Роспотребнадзора выстроена вокруг одной ценности — заботы о благополучии человека, его здоровье и жизни. Но отдельная категория россиян, которая всегда в фокусе нашего внимания, — наши дети. У нас высочайшие санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения и детей, в особенности школьников», — подчеркнула Анна Попова.

Также ведомство занимается разработкой методических материалов по вопросам питания в школах, проводит горячие линии и повышает грамотность населения.

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