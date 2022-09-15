Роспотребнадзор Подмосковья напомнил о контроле качества продуктов в регионе | 360°

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Мир
16 сентября 2022, 15:44
Польша захотела получить репарации от России за Катынь и «оккупацию». Все ради того, чтобы укрепиться в ЕС
Криминал
16 сентября 2022, 15:44
Бывший глава Минздрава Удмуртии получил пять лет колонии
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Подмосковье
16 сентября 2022, 15:32
Более 100 тысяч заявлений в кружки и секции подали родители Подмосковья с начала сентября
Технологии
16 сентября 2022, 15:29
«МегаФон» увеличил на 42% скорость мобильного интернета в метро Москвы
Криминал
16 сентября 2022, 15:26
Генерала ФСИН обвинили в коррупции по показаниям бывшей любовницы – СМИ
Мир
16 сентября 2022, 15:23
Страны ШОС укрепят сотрудничество в сфере зеленой и цифровой экономик
Мир
16 сентября 2022, 15:23
Санкции США не повлияют на работу карт «Мир» в России
Подмосковье
16 сентября 2022, 15:22
Новый детский сад открылся в ЖК «Пехра» в Балашихе
Спецоперация
16 сентября 2022, 15:19
Количество обстрелов ЛНР украинскими бойцами выросло в десять раз