Роспотребнадзор открыл горячую линию по питанию в школах Подмосковья

Специалисты Роспотребнадзора с 14 сентября запускают горячую линию по вопросам питания в школах. До 5 октября родители смогут проконсультироваться по вопросам его организации, качества и характеристикам продуктов, поступающих в столовые учебных учреждений.

Об этом сообщается на сайте службы.

«Интересующие вас вопросы по организации питания детей в общеобразовательной организации, качественным характеристикам продуктов, используемым для приготовления блюд, порядку мониторинга и общественного (родительского) контроля, а также другие вопросы вы сможете задать по телефонам горячей линии», — говорится в сообщении.

В Подмосковье также начал работу Единый консультационный центр Роспотребнадзора. Обратиться за советом к специалистам территориальных отделов службы по Московской области можно по телефонам 8 (800) 555-49-43.

Роспотребнадзор также сообщил, что под его контролем в 2019–2020 годах находилось 2351 дошкольных образовательных организаций, 1623 общеобразовательные организации, 197 образовательных организаций среднего профессионального образования. Все дети в дошкольных учреждениях получали горячее питание. В общеобразовательных организациях охват составил 85,1%, в средних профессиональных образовательных организациях — 81,5%.

В ходе проведения 600 проверок было исследовано 1700 блюд, из них по гигиеническим требованиям был забракован 1,9%.

Комитет Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма сообщил, что на бесплатное питание в подмосковных школах выделено около 1,8 миллиарда рублей.