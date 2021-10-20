Роспотребнадзор назвал ситуацию с коронавирусом в Подмосковье напряженной

Ситуация с COVID-19 в Московской области остается напряженной, но стабильной. Начальник отдела эпидемиологического надзора региона Кахабер Гвазава отметил в интервью «360», что ведомство было готово к увеличению числа заболевших и предпринимает все необходимые меры.

Гвазава подчеркнул, что всплеск коронавируса в Подмосковье носит сезонный характер. Это связано с возвращением жителей из отпусков и началом учебного года. Увеличивается и число заразившихся другими респрираторными инфекциями, в том числе ОРВИ.

За последнюю неделю в Московской области было зарегистрировано более 15 тысяч заболевших COVID-19. Это в полтора раза выше, чем средний показатель по России на 100 тысяч человек.

«Наибольшее количество заболевших мы регистрируем в возрастной группе от 18 лет и старше. Дети у нас болеют реже — где-то 9% детского населения», — отметил специалист.

Гвазава добавил, что симптомы ОРВИ и коронавирусной инфекции очень схожи между собой. При первом недомогании нужно обязательно остаться дома и вызвать врача. Единственный способ достоверно выявить COVID-19 — это лабораторное исследование, то есть ПЦР-тест. Сам человек просто не сможет определить, простыл он или заразился.

Кахабер Гвазава подчеркнул, что главной мерой предосторожности в пандемию остается вакцинация. Роспотребнадзор настоятельно рекомендует привиться всем, чья работа связана с тесными контактами с людьми.