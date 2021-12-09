«Роснефть» и областной комитет по туризму запустят акцию в рамках «Зимы в Подмосковье»

Комитет по туризму Московской области и сеть АЗС «Роснефть» запустили совместную акцию, которая направлена на продвижение туристической сферы региона. Акция «Топливо Роснефть + Внутренний туризм = Супер Зима в Подмосковье» начнется 11 декабря и пройдет на 15 АЗС компании «Роснефть».

На АЗС — участниках акции установят мобильные центры — они расскажут жителям и гостям региона о туристических маршрутах и проекте «Зима в Подмосковье». Всех посетителей ждут призы от организаторов.

В рамках специальной тревел-акции также проведут конкурс в Instagram-аккаунте Visitmo.ru.Там разыграют несколько уникальных дорожных туристических наборов от НК «Роснефть» и комитета по туризму Московской области, а также пять суперпризов: уик-энд на двоих в отелях Подмосковья.

Министр Правительства Московской области по туризму Алексей Шимко подчеркнул, что основная часть гостей Подмосковья — автомобилисты. При этом многие из них выбирают АЗС «Роснефть».

«Компания стала нашим партнером, разместив на своих объектах информацию о проекте „Зима в Подмосковье“. Проведение подобных акций позволит в несколько раз увеличить туристическую привлекательность Московской области для жителей не только московского региона, но и России в целом, поскольку все дороги из Москвы идут через Подмосковье. К тому же многие автомобилисты смогут узнать, что за прекрасным и комфортным отдыхом не стоит ехать далеко — он совсем рядом. На заправку заехал автомобилист, а выехал турист», — рассказал он.

Чтобы водителям было удобно, подготовили список с датами и временем проведения акции, а также адресами АЗС-участников:

11—12 декабря 2021 года, с 10:00 до 18:00

Дмитровский городской округ, тер. А104, 72-й километр, строение № 1;

городской округ Солнечногорск, деревня Есипово, строение 19м;

городской округ Истра, деревня Талицы, 40-й километр Волоколамского шоссе, здание № 1;

городской округ Пушкинский, город Пушкино, Ярославское шоссе, 35-й километр, с1;

Сергиево-Посадский городской округ, деревня Лешково, дом 61, сооружение 1.

18—19 декабря 2021 года, с 10:00 до 18:00

городской округ Реутов, город Реутов, шоссе Автомагистраль Москва — Нижний Новгород, дом 17;

Раменский район, сельское поселение Гжельское, деревня Трошково, Егорьевское шоссе, 36-й километр, строение 23;

Раменский городской округ, село Никитское, тер. автодорога Москва — Рязань, «Урал», 79-й километр, строение 1;

городской округ Коломенский, город Коломна, улица Щуровская, дом 2;

Ленинский муниципальный район, городское поселение Видное, город Видное, Березовая улица, здание 2А.

25—26 декабря 2021 года, с 10:00 до 18:00

Одинцовский район, деревня Вырубово, строение 1;

Одинцово, тер. Минское шоссе, 84-й километр, строение 2;

город Серпухов, улица Ворошилова, владение 184а;

город Подольск, автодорога М2 «Крым», 34-й километр, строение 3;

город Москва, поселок Новофедоровское, деревня Яковлевское, улица Полянка, з/у владение 13;

Больше информации об акции — на сайте welcome.mosreg.ru и портале visitmo.ru.