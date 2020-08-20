Роскосмос запустит программу для школьников Подмосковья. Заявки на участие уже принимают

Школьники Подмосковья смогут принять участие в инженерной программе от Роскосмоса и образовательного центра «Взлет». Участников будут отбирать на конкурсной основе. Заявки уже принимаются. Об этом рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

«Подмосковный образовательный центр „Взлет“ при поддержке госкорпорации „Роскосмос“ открывает регистрацию на инженерную программу „Космические технологии“. К участию в конкурсном отборе приглашаются учащиеся 8–10 классов из Московской области», — уточнила Каклюгина.

Министр отметила, что обучение пройдет с 16 по 25 сентября. Его проведут на базе Физтех-лицея имени П. Л. Капицы в городском округе Долгопрудный.

По словам Каклюгиной, детей познакомят с современными методами исследования и проектными инструментами.

«Ребята освоят навыки работы с космической техникой и получат опыт командной работы», — подытожила Ирина Каклюгина.

Регистрация открыта с 27 августа. Подать заявку можно на официальном сайте образовательного центра «Взлет».