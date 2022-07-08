Роскачество признало дмитровский пломбир лучшим в России

Роскачество определило лучшее сливочное мороженое России. Им оказался ванильный пломбир из Дмитрова. Первое место заняло лакомство под брэндом «Свитлогорье».

О своей победе Дмитровский молочный завод узнал из СМИ. Позже руководству предприятия стали поступать поздравления. Во время проверки выяснилось, что ванильный пломбир оказался даже лучше, чем установлено по нормативам.

«Используем те рецептуры, которые еще были в учебниках, когда в СССР мы учились. Ну и на основе тех ингредиентов, которые сейчас присутствуют на рынке. Мы обязательно ингредиенты тщательно подбираем. <…> Вкус мороженого максимально приближен к тому, советскому, за 20 копеек. Кто-то может помнит его. В составе только молоко, сахар, сливочное масло, сгущенка и ваниль. Ничего лишнего», — отметила директор по производству Светлана Зуева.

Кроме классического пломбира на заводе делают еще эскимо, лакомку и щербет. В общей сложности выпускают 50-60 тонн мороженого в день. При этом оборудование позволяет производить до 100 тонн в сутки.

«На предприятии есть дегустационная комиссия. И каждое утро мы проводим дегустацию той продукции, которую мы выпускаем. <…> По составу, по структуре, чтобы не было хрусталиков льда, не было песчаности, чтобы структура была ровная», — подчеркнула Зуева.

Дмтировский молочный завод старейшее предприятие. Работает с 1929 года. Раньше здесь был молокоприемный пункт. Потом делали молоко, кефир, глазированные сырки. Мороженое здесь стали выпускать всего 4,5 года назад.

«Мы вкладываем в него всю свою душу, свою любовь. Мы приходим с хорошим настроением. Какое у нас настроение, такой у нас продукт. Мы ходим все улыбаемся, счастливые, довольные. Поэтому мороженое у нас самое вкусное», — отметила начальник производства мороженого Евгения Хаустова.

Сейчас ванильный пломбир из Дмитрова в ожидании поучения Российского знака качества.