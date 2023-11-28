Подмосковье 28 ноября 2023, 14:15 Росгвардия задержала в Воскресенске проникшего в чужой автомобиль мужчину Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

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Сотрудники Росгвардии из Воскресенска задержали 33-летнего ранее судимого мужчину, который проник в припаркованную машину с целью кражи. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как рассказали в ведомстве, росгвардейцы получили информацию о том, что в одном из дворов по улице Спартака неизвестный мужчина вскрыл чужой автомобиль. На месте нарушителя обнаружили спящим. Оказалось, что он в нетрезвом состоянии разбил стекло машины, вскрыл замок, вырвал провод из замка зажигания и уснул в кресле водителя.

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По этому случаю полиция проведет проверку.

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